Ustalara saygı

Şarkıcı Ziynet Sali, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Özlem Kaya imzalı mor tulumuyla göz dolduran Sali, repertuvarıyla dikkat çekti. Sali, sahnesinde usta isimleri yad etti. Şarkıcı, 'Ne Ağlarsın', 'Leylim Ley', 'Firuze', 'Sevda' parçalarını seslendirirken led ekrana Aşık Mahzuni, Neşet Ertaş, Aysel Gürel, Atilla Özdemiroğlu gibi duayenlerin fotoğrafları yansıtıldı. Sali, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.