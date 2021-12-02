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02 Aralık 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 13:00:00

Ustadan gönüllere su serpen paylaşım

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Beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan Kadir İnanır zor günleri geride bıraktı.

Beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan Kadir İnanır zor günleri geride bıraktı. Yoğum bakımdan normal odaya alınan sanatçının tedavi süreci devam ediyor. Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında Yeşilçam'ın usta isminin keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.


Etiketler : Beyin damarı Denizli Pamukkale Üniversitesi Kadir İnanır
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