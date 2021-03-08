Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu Pelin Öztekin'in de babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.