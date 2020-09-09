Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti! ‘Zalo' isimli sinema filminin setinde rahatsızlanmıştı
Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya'da çekimleri devam eden ‘Zalo' isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden ‘Zalo’ adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova’nın kalbi durunca hemen müdahale edildi.
Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.
- Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
- Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven gizlice operasyon geçirdi
- İbrahim Tatlıses'den dikkat çeken çıkış: Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım
- Nihat Doğan'ın acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu
- Şeyma Subaşı: Umursamayacak kadar gencim
- Adriana Lima'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi