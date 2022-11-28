Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün

Survivor 2021 yarışmasıyla ünlenen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen İsmail Balaban İlayda Şeker çifti, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz hafta Ürgüp'te nikah masasına oturan çift, ikinci düğünü Antalya'ya yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan çiftten Şeker'in gelinliği olay olurken düğünde paralar havalarda uçuştu. Düğüne Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan gibi eski yarışmacılar katıldı.