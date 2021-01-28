28 Ocak 2021 Perşembe 21:54:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:57:00
Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı! Erşan Kuneri için imzalar atıldı
‘Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak ‘Erşan Kuneri' adlı projesi için el sıkıştı.
Cem Yılmaz’ın ofisinden çıkarken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile birlikte olduğu yönündeki haberlere “Yok be ağabey gözünü seveyim” dedi. Oyuncu, eski partneri Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi: ‘’Görüştüm daha iyi, dinleniyor evinde.”
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