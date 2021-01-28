Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı!

Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı! Erşan Kuneri için imzalar atıldı

Cem Yılmaz’ın ofisinden çıkarken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile birlikte olduğu yönündeki haberlere “Yok be ağabey gözünü seveyim” dedi. Oyuncu, eski partneri Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi: ‘’Görüştüm daha iyi, dinleniyor evinde.”

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