Unutmak için çalışıyor

Geçtiğimiz hafta oyuncu Merve Boluğur'la 44 günlük evliliklerini anlaşmalı olarak 5 dakikada sonlandıran DJ Mert Aydın kendini işe verdi. Müzisyen önceki gün bir mekanda performans sergiledi. Habercilerle bir araya gelen Aydın, eski eşi Boluğur'a taş attı. Müzisyen, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" dedi. Aydın'ın açıklamasına oyuncunun ne cevap vereceği merak konusu oldu.