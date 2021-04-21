Ünlülerin gündeminde Şeyma var

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşantısıyla konuşulan Şeyma Subaşı, Bali tatilini kendine yakışır şeklinde sonlandırdı. Subaşı, Mısırlı milyarder erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi'nin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak kapattığını söyledi. Bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Subaşı'nı ünlü isimler de 'ti'ye aldı.



BOZOKLU'NUN DA VAPURU VAR!

Önceki gün Anadolu Yakası'na geçmek için bindiği vapurun videosunu çeken Bozoklu 'Yanlışlıkla birinin kapattığı vapura bindim galiba' diyerek Subaşı'nın lüks yolculuğuna gönderme yaptı. Bozoklu'nun ardından Behzat Uygur da harcanan parayla bir tiyatro salonunun kapatılacağını söyleyerek ''Düşünsenize tiyatronun tüm biletlerini alıp kapatıyor ve 3 kişi iziyor. Ne güzel'' yorumunu yaptı.