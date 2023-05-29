Ünlülerin 2. tur heyecanı

Zeynep Bastık, Topkapı Üniversitesi'nde oyunu kullandı. Mührü kabinde unutan Bastık, sandık görevlilerinin uyarısıyla yetkililere teslim etti.

Beşiktaş'ta oyunu kullanan Serenay Sarıkaya sportif tarzıyla dikkat çekti.

Cannes'dan dönen Hande Erçel, TED İstanbul Koleji'ne gelip oyunu kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Engin Altan Düzyatan okulun bahçesinde hayranlarının fotoğraf isteğini kırmadı.

Sedat Simavi Ortaokulu'na gelen sanatçı Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü elinde unuttu. Aksu, görevlinin uyarısıyla mührü teslim etti.

Alina Boz, Topkapı Üniversitesi'nde oy kullandıktan sonra "Hayırlı olsun" dedi.

Dilan Çiçek Deniz, Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda sandık başına gitti.

Ata Demirer, Bozcaada'da Halk Eğitim Salonu'nda oyunu kullandı.

Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile birlikte TED İstanbul Koleji'ndeydi. "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" diyen Soral, çocuk soruları karşısında "İkimiz de çok istiyoruz, her şey kısmet" yanıtını verdi.

Demet Evgar, kızı Mavi'yle oy kullanır- ken çekilmiş karesini paylaştı.

Nilperi Şahinkaya, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullandı. Şahinkaya, yazı çalışarak geçireceğini sadece bir hafta tatil yapacağını söyledi.

Cansu Dere, Beşiktaş'ta vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Eşi Fahriye Evcen ile sırasıyla oy kullanmaya geldiğini söyleyen Burak Özçivit, "Vazifemizi yerine getirmeye geldik" diye konuştu.

Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.

Türkan Şoray, TED İstanbul Koleji'nde oy kullandıktan sonra "Hepimiz için hayırlısı olsun. Kusura bakmayın acelem var. Kızımın yanına yetişmem lazım" dedi.

Beşiktaş'ta oy kullanan Birkan Sokullu, sandık başında patlayan flaşlar karşısında şaşırdı. Sokullu, "Bir an korktum" diyerek uzaklaştı.

Sinan Akçıl, "Herkes için hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.

Burcu Kara