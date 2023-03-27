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27 Mart 2023 Pazartesi 15:36:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 15:36:00

Ünlülere yeni ekmek kapısı: Görüntülü konuşma!

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Ünlüler son dönemde internet siteleri aracılığıyla, para karşılığında kişiye özel videolar çekiyorlar.

Ünlüler son dönemde yeni bir gelir kapısı daha keşfetti. İnternet siteleri aracılığıyla, para karşılığında kişiye özel videolar çekiyorlar. Online hediye video platformu 'Popile'de Serdar Ortaç'tan Hande Yener'e birçok sanatçı var. Serdar Ortaç'ın bir videodan bin 500 TL, Şafak Sezer'in bin 100 TL, Tamer Karadağlı'nın ise bin TL kazandığı platformun son dönemdeki yıldızı Ferhat Göçer oldu. Video başı 2 bin TL alan Göçer, kazandığı gelirin bir kısmını başta Haçiko olmak üzere STK'lara bağışlıyor.

Etiketler : ünlü görüntülü konuşma video

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