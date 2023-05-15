Ünlüler sandık başında
Türkiye yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için dün sandığa koştu. Seçmenler arasında magazin dünyasının yıldızları vardı. Sezen Aksu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a birçok ünlü vatandaşlık görevini yerine getirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Hadise'nin oy kullanmaya giderken seçtiği kombini, şıklığı ve pahalılığıyla herkesi gölgede bıraktı.
Bir süredir Portekiz'de bulunan Alina Boz, seçimler için tatilini yarıda kesti.
Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla birlikte mutluluk pozu verdi.
Simge oyunu Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu'nda kullandı.
Burak Özçivit, Acarkent'e eşi Fahriye Evcen'in çocuklara bakmasından ötürü tek başına geldiğini söyledi.
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşı olduktan sonra ilk kez oy kullandı.
Cansu Dere, oy kullanırken çok neşeliydi.
Oyunu Beşiktaş'ta kullanan Serenay Sarıkaya, "Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Seda, Bakan eşi ve çocuklarıyla birlikte sandık başına gitti.
Oyuncu Amine Gülşe, kızı Ela ile birlikte ilgi odağı oldu.
Ata Demirer, sosyal medyadan "Oyumuzu kullandık" paylaşımı yaptı.
Yılmaz Erdoğan, sandık başında görev- li kadınların Anneler Günü'nü kutlamayı ihmal etmedi.
Acun Ilıcalı, Topkapı Üniversitesi'nde va- tandaşlık görevini yerine getirdi.
Sibel Can, eski eşi Hakan Ural ve oğulları Engin Can Ural ile birlikte TED Kole- ji'ndeydi.
Gupse Özay ve eşi Barış Arduç, okuldaki yoğunluktan bir saat sıra bekledi.
Bodrum'da bulunan Fedon, kırmızı-beyaz tişörtüyle dikkatleri üzerine çekti.
Yağmur Tanrısevsin, oy kullanmak için Londra'dan döndü.
Birkan Sokullu, kız arkadaşı Eda Gürkaynak'la sandık başına gitti.
Kıvanç Tatlıtuğ
Betül Demir kırmızı beyaz kostümüyle dikkat çekti.
- RECEP ASLAN