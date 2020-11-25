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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:31:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:50:00

Ünlüler 'İklim Biziz, Değişeceğiz' dedi

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye'nin güçlerini birleştirerek İklim Diplomasisi Haftası'nda başlattıkları "İklim Biziz, Değişeceğiz" kampanyasına Türkiye'nin ünlü isimleri sahip çıktı.

Millî sporculardan sanatçılara onlarca ünlü isim, "Ve 1.5 Derece!" diyerek küresel sıcaklık artışının 1.5 derecede tutulması için herkesi söz vermeye çağırdı. Kampanyaya Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Yağmur Tanrısevsin ve Yasemin Özilhan gibi isimler destek verdi.

Etiketler : Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Kenan Doğulu Nil Karaibrahimgil Yağmur Tanrısevsin Yasemin Özilhan İklim Diplomasisi Haftası
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