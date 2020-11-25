Ünlüler 'İklim Biziz, Değişeceğiz' dedi

Millî sporculardan sanatçılara onlarca ünlü isim, "Ve 1.5 Derece!" diyerek küresel sıcaklık artışının 1.5 derecede tutulması için herkesi söz vermeye çağırdı. Kampanyaya Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Yağmur Tanrısevsin ve Yasemin Özilhan gibi isimler destek verdi.

