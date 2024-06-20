Ünlüler bayramı sahnede geçirdi

Sanat camiasının birçok ünlü ismi Kurban Bayramı boyunca sevenleriyle sahnede buluştu. Popüler tatil beldelerinde sahneye çıkan yıldızlar, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Vatandaşlar, şarkılar eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

ARABESK GECESİ

Merve Özbey KKTC'de müzikseverlerle buluştu. Tolga Çam imzalı taşlarla süslü elbisesiyle sahne alan Özbey, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk, halk müziği ve unutulmaz müziklerini seslendirdi.

YAZI EGE'DE GEÇİRECEK

Yıldız Tilbe, Alaçatı Cahide'de sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe, tüm yazı Ege'de vereceği açıkhava konserlerinde geçirecek.

ÜÇ KUTLAMA BİR ARADA

Serkan Kaya, üç kutlamayı bir arada yaşadı. Kaya, "Doğum günüm, bayram ve babalar günü aynı zamana denk geldi" dedi.

KONSERDEN KONSERE

Ebru Yaşar, bayramı sahnelerde geçirdi. Bayram boyunca Alaçatı, Batum ve Bodrum'da sevenleriyle buluşan Yaşar, "Ben sadece anı yaşamaya çalışıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum" diye konuştu.

KEMENÇE ŞOV

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar KKTC'deki Merit Liman Otel'de sahne aldı. Uzunlar, sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle geceye adeta damgasını vurdu.

ABD'DE KLİP ÇEKTİ

Ziynet Sali, KKTC'deki Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Sali, deniz kızını andıran sahne kıyafetiyle dikkat çekerken, yeni şarkısının klibini ABD'de çektiğini belirtti.

SERDAR'IN FANIYIM

Bodrum Türkbükü'ndeki Bendita adlı mekanda sahne alan İrem Derici, "Ben iflah olmaz bir Serdar Ortaç fanıyım" diye konuştu.

BODRUM'U SALLADI

İskender Paydaş, Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Paydaş, hit olmuş şarkılarını coşkulu seslendirirken, sahnede sergilediği performansıyla beğeni topladı.