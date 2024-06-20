VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk TelekomWiFi deneyimi 81 ilde binlerce lokasyonda
Sırt sivilcelerine ilaçsız çözümler
Ev yapımı dondurma tarifi
Tatvan treni yola çıkıyor!
Doğuştan çapkın 3 burç
Jessica Alba, 16 yıllık evliliğin sırrını açıkladı
20 Haziran 2024 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 12:30:00

Ünlüler bayramı sahnede geçirdi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Ünlü isimler, Kurban Bayramı'nda sahnelerdeki yerini aldı. Tatil beldelerinde sahneye çıkan ünlüler, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.

Sanat camiasının birçok ünlü ismi Kurban Bayramı boyunca sevenleriyle sahnede buluştu. Popüler tatil beldelerinde sahneye çıkan yıldızlar, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Vatandaşlar, şarkılar eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

ARABESK GECESİ

Merve Özbey KKTC'de müzikseverlerle buluştu. Tolga Çam imzalı taşlarla süslü elbisesiyle sahne alan Özbey, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk, halk müziği ve unutulmaz müziklerini seslendirdi.

YAZI EGE'DE GEÇİRECEK

Yıldız Tilbe, Alaçatı Cahide'de sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe, tüm yazı Ege'de vereceği açıkhava konserlerinde geçirecek.

ÜÇ KUTLAMA BİR ARADA

Serkan Kaya, üç kutlamayı bir arada yaşadı. Kaya, "Doğum günüm, bayram ve babalar günü aynı zamana denk geldi" dedi.

KONSERDEN KONSERE

Ebru Yaşar, bayramı sahnelerde geçirdi. Bayram boyunca Alaçatı, Batum ve Bodrum'da sevenleriyle buluşan Yaşar, "Ben sadece anı yaşamaya çalışıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum" diye konuştu.

KEMENÇE ŞOV

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar KKTC'deki Merit Liman Otel'de sahne aldı. Uzunlar, sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle geceye adeta damgasını vurdu.

ABD'DE KLİP ÇEKTİ

Ziynet Sali, KKTC'deki Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Sali, deniz kızını andıran sahne kıyafetiyle dikkat çekerken, yeni şarkısının klibini ABD'de çektiğini belirtti.

SERDAR'IN FANIYIM

Bodrum Türkbükü'ndeki Bendita adlı mekanda sahne alan İrem Derici, "Ben iflah olmaz bir Serdar Ortaç fanıyım" diye konuştu.

BODRUM'U SALLADI

İskender Paydaş, Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Paydaş, hit olmuş şarkılarını coşkulu seslendirirken, sahnede sergilediği performansıyla beğeni topladı.

Etiketler : ünlüler sanat camiası kurban bayramı sahne
Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Bir hayalini daha gerçekleştirdi
Eğlenceli bayram

Eğlenceli bayram
Gençlerin rol modelleri

Gençlerin rol modelleri
Jolie'nin kariyerinde ilk

Jolie'nin kariyerinde ilk
Turneye çıktı

Turneye çıktı
Survivor magandaları!

Survivor magandaları!
Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı

Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
Milli takıma marş yazdılar

Milli takıma marş yazdılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX