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15 Şubat 2021 Pazartesi 10:11:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 10:17:00

Ünlüler aşka geldi

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Sevgililer Günü'nü fırsat bilen yıldız isimler, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla sevgilerini bu kez milyonların önünde haykırdı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlü isimler de hayat arkadaşlarına olan sevgilerini sosyal medyadan duyurdu. Birlikte çekilmiş romantik karelerine duygusal satırlar yazan yıldız isimler, sevgilerinin hiç bitmemesi temennisinde bulundu.

Mihre onun dünyası

'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol da eşi Mihre ile çekildiği fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, fotoğrafa 'dünya' emojisi koydu.

Taze çiftten 14 Şubat pozu

Birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir de bu anlamlı günü es geçmedi. Oğuzhan Koç, kız arkadaşıyla olan karesini kalp emojisiyle paylaştı.

Eğlenceli sevgililer

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, eşiyle çekildikleri eğlenceleri anları, güne özel paylaştı. Kobal'ın paylaşımı ise sevenleri tarafından binlerce yorum aldı.

Karda romantizm

Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil ile paylaştığı kareye ''Her şey aşktır şükür. Bir de aşkın böylesi var'' yazdı.

Sevgililer Günü paylaşımı

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti de bu romantik günü es geçmeyen isimlerden oldu. İkilinin pozları çok sayıda beğeni aldı.

Her koşulda birlikte güldük

Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Şükran Ovalı da eşi Caner Erkin'e olan sevgisini bir kez daha dile getirdi: ''Kocaman bir 'iyi'kisin hayatımda. Her koşulda, her şartta beraber gülmekten vazgeçmedik. Bu konudaki inadımız ömrümüze yayılsın.''

Hep sevdiğimiz yıllarımız olsun

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler de ''Arkamıza bakmadan, hep sevdiğimiz, istediğimiz gibi takıldığımız yıllarımız olsun sevdiceğim'' yazarak eşi Berfu Yenenler'e aşkını haykırdı.

Romantik Düzyatan

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, iki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar'la romantik bir paylaşımda bulundu. Düzyatan hem kendilerinin hem de takipçilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Taze çiftten 14 Şubat pozu

Birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir de bu anlamlı günü es geçmedi. Oğuzhan Koç, kız arkadaşıyla olan karesini kalp emojisiyle paylaştı.

Etiketler : ünlüler ünlü isimler 14 şubat sevgililer günü
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