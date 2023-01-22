Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' ve 'Perihan Abla' gibi dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence, 69 yaşındaki hayatını kaybetti. Yönetmenin cenaze namazı Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde kılındı. Cenazeye 'Bizimkiler' dizisinin oyuncuları Ali Uyandıran, Ayşe Kökçü, Atilay Uluışık ve Müjgan Ağralı gibi isimler katıldı. Yelence'nin naaşı Pendik Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.