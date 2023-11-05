Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen'den mesaj var. 15 Aralık'ta 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Victorias Secret'in ünlü yüzü Frida Aasen, İnstagram hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'deki sevenlerine seslendi.

Kendi fotoğrafı üzerine 'Merhaba Türkiye' yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki model, İngilizce devam ederek, "Aralık'ta Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi, Ünlü model, Türkiye'ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.