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15 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00

Ünlü sunucu yoğun bakımda

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1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülend Özveren'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Sebla Özveren, eşi Bülend Özveren'in sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülend Özveren'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Sebla Özveren, eşi Bülend Özveren'in sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı. Özveren'in Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Ünlü sunucu yoğun bakımda Eurovision Şarkı Yarışması Bülend Özveren Sebla Özveren
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