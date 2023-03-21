Ünlü söz yazarı yoğun bakımda

Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak hastanelik oldu. 'Kemancı' şarkısı 36 sanatçı tarafından seslendirilerek Dünya Rekorlar Kitabı'na aday gösterilen Yüzüak, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Midesinden ve karaciğerinden tetkikler yapılan Yüzüak, sanatçı dostlarından helallik istedi. Bugüne kadar birçok sanatçıyla çalışan Yüzüak, "Dualarınızı bekliyorum'' dedi





