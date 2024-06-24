Ünlü şarkıcı benzer şarkılardan dert yandı

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24 Haziran 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 10:00:00

Ünlü şarkıcı Funda Arar benzer şarkılardan dert yandı: İşin sanatsal tarafını biraz öteledik

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ünlü şarkıcı Funda Arar, yeni çıkan şarkıları eleştirdi. Funda Arar, müzik sektörüne ilişkin "Çok güzel şarkılar da var ama sözleri şiir gibi alt alta yazınca bir şeye benzemeyen şarkılar da çıkıyor maalesef. Bu dönem işin sanatsal tarafını biraz öteledik gibi." dedi.

Şarkıcı Funda Arar, Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi kameraların karşısına geçti.

49 yaşındaki Funda Arar, yoğun tempo içerisinde koşturmasını ''Mesleğimi seviyorum, işimi seviyorum. Bugünün müzik sektörü eskisi gibi değil. Önceden bir albüm yapardın o seni birkaç sene götürürdü. Şimdi çok daha çabuk tüketim var. Sosyal medya ve dijital platformlar var. Durum böyle olunca da her şey daha çabuk bitiyor. Şimdi üretme zamanı. Biz de zaten sürekli üretiyoruz" sözleriyle özetledi.

Son dönemdeki şarkıları da değerlendiren ünlü şarkıcı Arar, ''Çok güzel şarkılar da var ama sözleri şiir gibi alt alta yazınca bir şeye benzemeyen şarkılar da çıkıyor maalesef. Bu dönem işin sanatsal tarafını biraz öteledik gibi. Biz işimizi yaparken işin sanatsal, şiirsel tarafına özen gösteriyoruz. Biz melankoliyi seviyoruz. Duygusal bir ülkeyiz. Bunları samimi olarak veren şarkılar zaten ön planda oluyor" dedi.

Funda Arar, konserin son bölümünde elektriklerin kesilmesine rağmen şarkılarını söylemeye devam etti.

Etiketler : funda arar şarkıcı konser müzik sektörü
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