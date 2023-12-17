Ünlü şarkıcı Ege, 90'lı yıllardan bu yana sadece Türkiye'de değil Ortadoğu, İran ve Balkanlarda klasiklere girmiş olan şarkısı Delice Bir Sevda'yı yeniden yorumladı. Düzenlemesini Erol Temizel'in, klip yönetmenliğini Yavuz Selim Kılınç'ın üstlendiği şarkının klip çekimleri dünyanın en büyük gemi Kulübü Cosmos Moonlight'ta gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 dansçının ve oyuncunun rol aldığı kliple ilgili Ege duygularını şöyle dile getirdi "Delice Bir Sevda sadece Türkçe değil başka dile çevrildiği ülkelerde de klasikleşmiş hala dinlenen ve sevilen bir şarkı. İstedim ki bir jenerasyonun en kıymetli hatıralarını taşıdığı bu şarkı, şimdi çocuklarına saklayacakları bir anı olsun. Şarkının orijinaline dokunmadan, her yerde rahat çalınabilmesi için sadece ritim ve enstrümanları yenilediğimiz bu versiyonunu umarım hem anne babalar, hem de çocukları sever."