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24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:22:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:22:00

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

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Alem FM'in başarılı programcısı Fatih Yıldırım, uzun zamandır aşk yaşadığı Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Ekru Dilek ile nikah masasına oturdu.

Dolphin Yunus Emre Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Şahitlerin huzurunda dünya evine giren Yıldırım çiftini, Alem FM ve TürkMedya ailesi yalnız bırakmadı.

Fatih Yıldırım'ın en mutlu gününde salonda hazır bulunan Alem FM ve TürkMedya'dan çalışma arkadaşları genç çifti kutladı ve ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah sonrası Alem FM ve TürkMedya ailesi gelin ve damatla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : fatih yıldırım ekru dilek nikah radyocu alem fm türkmedya
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