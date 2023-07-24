Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Dolphin Yunus Emre Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Şahitlerin huzurunda dünya evine giren Yıldırım çiftini, Alem FM ve TürkMedya ailesi yalnız bırakmadı.

Fatih Yıldırım'ın en mutlu gününde salonda hazır bulunan Alem FM ve TürkMedya'dan çalışma arkadaşları genç çifti kutladı ve ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah sonrası Alem FM ve TürkMedya ailesi gelin ve damatla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.