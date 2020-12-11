Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un eşi Erdem Yılmaztürk bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
Zeynep Tokuş, tedavisi evde devam eden Erdem Yılmaztürk'ün odasını dezenfekte ederken çekilen eğlenceli videosunu Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımda eski oyuncu temizlik yaparken maske, siperlik ve eldiven takmayı ihmal etmedi. Tokuş, eşinin kendisini camın ardından kaydettiği görüntüye "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notunu düştü.
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