Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri

Zeynep Tokuş, tedavisi evde devam eden Erdem Yılmaztürk'ün odasını dezenfekte ederken çekilen eğlenceli videosunu Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımda eski oyuncu temizlik yaparken maske, siperlik ve eldiven takmayı ihmal etmedi. Tokuş, eşinin kendisini camın ardından kaydettiği görüntüye "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notunu düştü.

