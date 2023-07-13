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13 Temmuz 2023 Perşembe 08:31:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 08:31:00

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Yanlış diyet yaptı, sağlığından oldu

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Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldi. Yanlış diyet nedeniyle fazla kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışık sistemi çöktü. İşte ayrıntılar...

Yeni projesinde oynayacağı rolü için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık sorunları sebebiyle 17 kilo birden verdi. Fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

Özkan için, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu da öğrenildi.

17 yıllık eşi Nazan Güneş'ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncu hakkında siroza yakalandığı söylentisi de çıkmıştı.

Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?

Ünlülerin uyguladığı Hollywood diyeti, 1 ayda 12 ile 16 kilo arasında zayıflamayı amaçlamaktadır. Madonna, Catherine Zeta Jones, Carmen Electra ve Sharon Stone gibi ünlüler Hollywood diyetini tercih etti. Diyete 1 ay devam edenler 12 ila 16 kilo arasında zayıflayabiliyor. Diyetin temel amacı sıvı alma üzerine. Haftanın 2 günü peş peşe sadece meyve suyu içilmesi isteniyor. Ayrıca günde en az 8 bardak da su tüketiliyor.

Etiketler : 5-6 kilo Ufuk Özkan 17 kilo birden verdi siroz
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