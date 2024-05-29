VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hem besliyor hem de temizliyor!
İnsanlık tarihinde uygulanmış en acımasız işkence yöntemleri
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!
Çürüyen domateslerinizi sakın çöpe atmayın
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisine yoğun ilgi!
29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:45:00

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

ABONE OL

Usta oyuncu Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Sanatçı Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hemen tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İnanır, mart ayında geçirdiği hastalık nedeniyle de hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti.

Beyninde pıhtı atması nedeniyle daha önce hastaneye kaldırılan İnanır, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Etiketler : kadir inanır hastane sağlık
"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"

"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"
Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı

Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı
Açıklamalarıyla şaşırttı

Açıklamalarıyla şaşırttı
Ayrılma nedeni şoke etti

Ayrılma nedeni şoke etti
Genç oyunculara estetik eleştirisi!

Genç oyunculara estetik eleştirisi!
"Yaşlanmadan üretmek lazım"

"Yaşlanmadan üretmek lazım"
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?
Galada dikkat çeken samimiyet!

Galada dikkat çeken samimiyet!
Aşk iddialarını yalanladı

Aşk iddialarını yalanladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX