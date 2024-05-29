Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!
Usta oyuncu Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
Sanatçı Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hemen tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
İnanır, mart ayında geçirdiği hastalık nedeniyle de hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti.
Beyninde pıhtı atması nedeniyle daha önce hastaneye kaldırılan İnanır, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.