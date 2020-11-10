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10 Kasım 2020 Salı 10:19:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:19:00

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi! Tiyatro geliyor

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Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, tüm önlemlerini alarak Zorlu'da alışveriş yaptı.

'Seksenler' dizisinde rol alan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, tüm önlemlerini alarak Zorlu’da alışveriş yaptı. Ceyhun Fersoy, yakın zamanda sürpriz bir projeyle sevenleriyle buluşacağını müjdeledi. Fersoy, "Bugün tiyatro yapımcımızla bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda yepyeni bir oyunla tiyatro severlerle buluşacağız"

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