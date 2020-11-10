'Seksenler' dizisinde rol alan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, tüm önlemlerini alarak Zorlu’da alışveriş yaptı. Ceyhun Fersoy, yakın zamanda sürpriz bir projeyle sevenleriyle buluşacağını müjdeledi. Fersoy, "Bugün tiyatro yapımcımızla bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda yepyeni bir oyunla tiyatro severlerle buluşacağız"

