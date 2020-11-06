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06 Kasım 2020 Cuma 16:44:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 16:44:00

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den şaşırtan açıklama: Kendim aldım

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Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Rumeli Hisarı'nda trafik ışıklarında görüntülendi.

Ellerinde çiçeklerle arabasından çıkan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir ‘Çiçekler kimden?' sorusuna “Çiçekleri kendime aldım. Lütfen soru sormayım” diyerek daha fazla konuşmak istemedi.

Etiketler : Bestemsu Özdemir çiçekler ünlü oyuncu
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