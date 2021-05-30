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30 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00

Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor

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Hande Ünsal, yeni şarkısının fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

Hande Ünsal, yeni şarkısının fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, yaza iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Müzik sektöründe ünlü olmanın kolay olduğunu düşünen Ünsal, asıl başarının kalıcı olmak olduğunu belirtti. Ünsal, ''Benim hedefim kalıcı olmayı sağlamak. İyi bir şarkıcı olmanın yanında, bundan on sene sonra da, bir şarkıyı dinlediğinizde 'Kesin Hande Ünsal yazmıştır.' dedirtmek istiyorum." dedi.

Etiketler : hande ünsal yeni şarkı ünlü olmak
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