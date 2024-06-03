Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, yardım çalışmaları için Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı. Filistin asılı Hadid kardeşlerin yaptığı bağışın Gazze'deki çatışmalardan etkilenen çocuklar ve aileler için çalışan dört insani yardım kuruluşuna eşit olarak dağıtılacağı bildirildi. Bu yardımın özellikle savaşın yıkıcı etkilerini hafifletmek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

HADİD KARDEŞLERE DESTEK TEŞEKKÜRÜ



Dört kuruluştan biri olan HEAL Palestine'den yapılan açıklamada, "Filistin'i iyileştirmek için cömertçe bağış yapan Bella Hadid ile Gigi Hadid'e, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

"ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM"



Bella Hadid, "Sessizliğim için beni bağışlayın. Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil" dedi.

Hadid, Filistin'deki çocukların ve insanların sessiz kalmamalarını beklediklerini belirtti.