VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
03 Haziran 2024 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 13:00:00

Ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid'den 1 milyon dolar bağış

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, yardım çalışmaları için Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı. Hadid kardeşlere, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi. Bella Hadid, "Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil." dedi.

Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, yardım çalışmaları için Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı. Filistin asılı Hadid kardeşlerin yaptığı bağışın Gazze'deki çatışmalardan etkilenen çocuklar ve aileler için çalışan dört insani yardım kuruluşuna eşit olarak dağıtılacağı bildirildi. Bu yardımın özellikle savaşın yıkıcı etkilerini hafifletmek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

HADİD KARDEŞLERE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Dört kuruluştan biri olan HEAL Palestine'den yapılan açıklamada, "Filistin'i iyileştirmek için cömertçe bağış yapan Bella Hadid ile Gigi Hadid'e, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

"ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Bella Hadid, "Sessizliğim için beni bağışlayın. Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil" dedi.

Hadid, Filistin'deki çocukların ve insanların sessiz kalmamalarını beklediklerini belirtti.

Etiketler : gigi hadid bella hadid yardım filistin bağış
250 fermuarlı elbise

250 fermuarlı elbise
Gönüllere dokunacak

Gönüllere dokunacak
ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Öfkelenmesi yasak

Öfkelenmesi yasak
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Meslek açıklaması dikkat çekti!

Meslek açıklaması dikkat çekti!
Yılmaz Erdoğan itirafı

Yılmaz Erdoğan itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX