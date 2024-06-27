Ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple'dan İstiklal Marşı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple, İstanbul KüçükÇiftlik Park'taki konserinde İstiklal Marşı ile Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı, seyircilerden büyük alkış aldı.
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
KüçükÇiftlik Park'ta konser veren grubun vokalisti Gillan, "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.
DEEP PURPLE'DAN TÜRK MARŞI VE İSTİKLAL MARŞI
Rock grubu Deep Purple, konserde Mozart'ın Türk Marşı ve İstiklal Marşı'nı çaldılar.