Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.



KüçükÇiftlik Park'ta konser veren grubun vokalisti Gillan, "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

DEEP PURPLE'DAN TÜRK MARŞI VE İSTİKLAL MARŞI



Rock grubu Deep Purple, konserde Mozart'ın Türk Marşı ve İstiklal Marşı'nı çaldılar.