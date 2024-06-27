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27 Haziran 2024 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 11:00:00

Ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple'dan İstiklal Marşı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple, İstanbul KüçükÇiftlik Park'taki konserinde İstiklal Marşı ile Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı, seyircilerden büyük alkış aldı.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Deep Purple, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

DEEP PURPLE'UN VOKALİSTİ GILLAN: SİZDEN HARİKA BİR ENERJİ ALIYORUZ

KüçükÇiftlik Park'ta konser veren grubun vokalisti Gillan, "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

DEEP PURPLE'DAN TÜRK MARŞI VE İSTİKLAL MARŞI

Rock grubu Deep Purple, konserde Mozart'ın Türk Marşı ve İstiklal Marşı'nı çaldılar.

Etiketler : rock grubu deep purple konser istiklal marşı türk marşı
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