13 Kasım 2020 Cuma 18:38:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:29:00
Ünlü ikoncan Ivana Sert Sezer Dermenci ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! 'Mevsimlik değil ömürlük'
Ünlü ikoncan Ivana Sert, yaz başında görüşmeye başladığı Sezer Dermenci ile önceki gür Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir mağaza zincirine moda danışmanlığı yapmaya hazırlanan Ivana Sert ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Beraberliğine 'yaz ilişkisi' olarak bakıldığını söyleyen Sert, “Göründüğü gibi kış geldi ve biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı” dedi.
- Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
- Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
- Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
- Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
- Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
- Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var