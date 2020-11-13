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13 Kasım 2020 Cuma 18:38:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:29:00

Ünlü ikoncan Ivana Sert Sezer Dermenci ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! 'Mevsimlik değil ömürlük'

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Ünlü ikoncan Ivana Sert, yaz başında görüşmeye başladığı Sezer Dermenci ile önceki gür Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir mağaza zincirine moda danışmanlığı yapmaya hazırlanan Ivana Sert ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Beraberliğine 'yaz ilişkisi' olarak bakıldığını söyleyen Sert, “Göründüğü gibi kış geldi ve biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı” dedi.

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