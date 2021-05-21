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21 Mayıs 2021 Cuma 19:29:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 19:29:00

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

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Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı. Küçük oğlu ile bu anları kayda alan Büyük, oğlunun "Anne biz polis miyiz?" sorusuna ise "evet" yanıtı verdi. Sosyal medyada bu anları paylaşan Merve Büyük tepkiler sonrası videoyu sildi

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı. Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi.

Arka koltukta oturan oğlunun anne biz polis miyiz? sorusuna ise "evet" yanıtı veren Büyük'ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.

Etiketler : Adem Büyük' Merve Büyük Ünlü futbolcu
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