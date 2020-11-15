Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü müzisyen Burak Yeter, ‘’Bildiğiniz üzere albüm çıkarmıştım şimdi ise dünyanın en iyi 100 DJ'in arasına girdim. Arkadaşlarımla kutlama yaptık sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar‘’ diye konuştu.