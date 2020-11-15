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15 Kasım 2020 Pazar 15:49:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:14:00

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

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Ünlü DJ Burak Yeter, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Ünlü müzisyen Burak Yeter, ‘’Bildiğiniz üzere albüm çıkarmıştım şimdi ise dünyanın en iyi 100 DJ'in arasına girdim. Arkadaşlarımla kutlama yaptık sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar‘’ diye konuştu.

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