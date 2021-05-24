‘Umut'landıran yüzük

Eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğenmesiyle gündem olan Burçin Terzioğlu, Kaleli ile arkadaş olduklarını söylerken önceki gün yaptığı paylaşımla aşkını haykırdı. Spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Terzioğlu, yüzüğüne erkek arkadaşının ismini yazdırdı. Bunu paylaşarak mutluluğunu gösteren oyuncu, eski defterlerin kapandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

