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24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:51:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:51:00

‘Umut'landıran yüzük

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Eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğenmesiyle gündem olan Burçin Terzioğlu, Kaleli ile arkadaş olduklarını söylerken önceki gün yaptığı paylaşımla aşkını haykırdı.

Eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğenmesiyle gündem olan Burçin Terzioğlu, Kaleli ile arkadaş olduklarını söylerken önceki gün yaptığı paylaşımla aşkını haykırdı. Spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Terzioğlu, yüzüğüne erkek arkadaşının ismini yazdırdı. Bunu paylaşarak mutluluğunu gösteren oyuncu, eski defterlerin kapandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler : ilker kaleli burçin terzioğlu umut duygu
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