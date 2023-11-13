Geçen temmuz ayından itibaren aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz'un ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiftin önümüzdeki ay nikah masasına oturacağı konuşulurken, Umut Evirgen'in eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti. Gelen yorumlar sonrası beğenisini hemen geri çeken Evirgen herhangi bir açıklama yapmazken Alina Boz 'Eli çarpmıştır' dedi. Alina Boz'un bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken Umut Evirgen yeni bir hamle de bulundu. Evirgen, Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takip etmekten vazgeçti. Buna karşılık Serenay Sarıkaya'nın ise hala Umut Evirgen'i takip ettiği görüldü.