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13 Kasım 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 10:00:00

Umut Evirgen'in yeni aşkı Alina Boz'dan Serenay Sarıkaya'ya veto

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Aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz'un ilişkisi tam gaz devam ediyor. Alina Boz'un yeni sevgilisi Umut Evirgen'in eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmesi sonrası eski aşıktan yeni bir hamle geldi.

Geçen temmuz ayından itibaren aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz'un ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiftin önümüzdeki ay nikah masasına oturacağı konuşulurken, Umut Evirgen'in eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti. Gelen yorumlar sonrası beğenisini hemen geri çeken Evirgen herhangi bir açıklama yapmazken Alina Boz 'Eli çarpmıştır' dedi. Alina Boz'un bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken Umut Evirgen yeni bir hamle de bulundu. Evirgen, Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takip etmekten vazgeçti. Buna karşılık Serenay Sarıkaya'nın ise hala Umut Evirgen'i takip ettiği görüldü.

Etiketler : umut evirgen alina boz serenay sarıkaya sosyal medya takip
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