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25 Şubat 2024 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 08:15:00

Umut Akyürek, estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

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Umut Akyürek yaptırdığı estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Şarkıcı Umut Akyürek son dönemde yaptırdığı estetikleriyle dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzetildi. Yorumlarla ilgili konuşan Umut Akyürek, önceki akşam Kartal Sahne Marin'de eşi Oktay Ertuğrul'la görüntülendi.

Umut Akyürek, Hollywood yıldızına benzemek istemediğini belirterek, "Gençliği muhafaza etmek için yapılan bir şey. Ben kendim olmaktan mutluyum, Angelina Jolie'ye benzemek için falan uğraşmadım. Artık sosyal medyada insanlar yarışıyor" dedi.

Etiketler : şarkıcı umut akyürek angelina jolie
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