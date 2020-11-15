15 Kasım 2020 Pazar 15:48:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:21:00
Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş
90'ların sevilen isimleri Ümit Sayın ve Jale, Aqua'da sahneye çıktı.
Kovid -19 önlemleri kapsamında 19.30-21.30 arasında sahne alan ikili Ümit Sayın ve Jale, ''Hiç bu saatlerde sahneye çıkmaya alışkın değiliz. Zaten bu gidişle yakında beş çaylarında sahne almaya başlayacağız'' dedi.
- Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
- Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
- Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
- Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
- Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
- Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!