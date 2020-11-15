Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

Kovid -19 önlemleri kapsamında 19.30-21.30 arasında sahne alan ikili Ümit Sayın ve Jale, ''Hiç bu saatlerde sahneye çıkmaya alışkın değiliz. Zaten bu gidişle yakında beş çaylarında sahne almaya başlayacağız'' dedi.