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15 Kasım 2020 Pazar 15:48:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:21:00

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

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90'ların sevilen isimleri Ümit Sayın ve Jale, Aqua'da sahneye çıktı.

Kovid -19 önlemleri kapsamında 19.30-21.30 arasında sahne alan ikili Ümit Sayın ve Jale, ''Hiç bu saatlerde sahneye çıkmaya alışkın değiliz. Zaten bu gidişle yakında beş çaylarında sahne almaya başlayacağız'' dedi. 

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