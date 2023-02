'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan oyuncu Doğukan Güngör başarısını taçlandırdı. Oyuncu, TurkishTvPolls sayfasının her ay düzenlediği 'The Best Actors of Turkish TV Series' oylamasında 'Türk Dizilerinin En İyi Erkek Oyuncusu' seçildi. Güngör, kategorisinde 65.213 oy aldı. Güngör'ü Halil İbrahim Ceylan, Barış Kılıç ve Engin Altan Düzyatan takip etti.