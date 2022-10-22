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22 Ekim 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 10:00:00

Ulusalda 'Güzel Günler'

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Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı ve Burak Dakak'ın paylaşacağı 'Güzel Günler' dizisinin adresi belli oldu.

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı ve Burak Dakak'ın paylaşacağı 'Güzel Günler' dizisinin adresi belli oldu. Dijital platformda yayınlanması beklenen projede ulusal kanalda ekrana gelecek. Yapımcılığını TMC'nin üstlendiği projede Selma ile Mihran'ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : Güzel Günler TMC Binnur Kaya Ecem Erkek
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