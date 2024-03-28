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28 Mart 2024 Perşembe 07:08:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 07:08:00

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

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Uğur Işılak, Elif Buse Doğan ve Irmak Arıcı, Çamlıca'da iftarda buluştu.

Sanatçı Uğur Işılak, Elif Buse Doğan ve Irmak Arıcı, Çamlıca'da iftarda buluştu. Uğur Işılak, sanatçı kimliğinin olması gereken formuna değinerek, "Sanatçı, kaygıdan uzakta olup dinginliğe geçişini tamamlayınca sanatını layıkıyla yerine getirir" dedi. Sözü ve müziği Uğur Işılak'a ait olan "Eski Tadım Yok Artık" şarkısını yakın zamanda seslendiren Elif Buse Doğan, önümüzdeki günlerde yeni projelerin geleceğini anlattı.

Etiketler : sanatçı uğur ışılak elif buse doğan ırmak arıcı
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