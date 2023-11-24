Sanatçı Uğur Işılak, İsrail'in bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin'deki masum sivilleri öldürmesine sessiz kalmadı. 'birLEŞmiş Milletler' isminde bir eser yapan Işılak, Filistin'de yaşanılan soykırımı kaleme aldığı şarkısı hakkında konuştu. Işılak: "Bu girdaptan, bu bataktan kurtulmanın tek yolu vardır. O yol da Türkiye'den geçer. Filistin meselesi değil sadece, yanı başımızda işlenen her zulüm ve hukuksuz her olay kapsama alanımıza girer. Ortadoğu'ya barış gelecekse bir gün, bunu şeksiz şüphesiz Türkiye gerçekleştirecektir. Ne diyordu Mehmet Akif: Ecdâdımızın heybeti ma'rûf-u cihandır / Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır."