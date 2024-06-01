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01 Haziran 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 09:30:00

Uğur Işılak: Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz

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Uğur Işılak, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Uğur Işılak, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sunuculuğunu Afrikalı Ali'nin yaptığı etkinlikte sahneye çıkan Işılak, sevilen şarkılarını Şanlıurfalılarla hep bir ağızdan seslendirdi.

Işılak, "Şanlıurfa medeniyetinin başladığı yer. Birçok kez Kültür Yolu Festivali'ne katıldım. Vatandaşla en güzel şekilde buluşmanın en iyi araçlarından biri, biz de sanatı insanımız için yapıyoruz" dedi.

Etiketler : uğur ışılak şanlıurfa kültür yolu festivali magazin
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