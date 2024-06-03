Depremzedelere şarkı yazdı

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, depremzedeler için şarkı yazdı. Aslan, 'Afara' gösterisiyle Ataşehir Palladium AVM'nin gelenekselleşen festivalinde yaza merhaba etkinliğinde sahne aldı.

6 Şubat depremlerinde ağabeyi ve yengelerini kaybeden Aslan, "Benim hikayesini kurguladığım bir projem var. Deprem meselesine kafayı fazla taktım. Oraya vurgu yapmak amacı ile 3 tane şarkı yaptım" diye konuştu.