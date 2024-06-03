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03 Haziran 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 10:00:00

Uğur Aslan depremzedelere şarkı yazdı

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6 Şubat depremlerinde ağabeyi ve yengelerini kaybeden Uğur Aslan, depremzedeler için şarkı yazdı.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, depremzedeler için şarkı yazdı. Aslan, 'Afara' gösterisiyle Ataşehir Palladium AVM'nin gelenekselleşen festivalinde yaza merhaba etkinliğinde sahne aldı.

6 Şubat depremlerinde ağabeyi ve yengelerini kaybeden Aslan, "Benim hikayesini kurguladığım bir projem var. Deprem meselesine kafayı fazla taktım. Oraya vurgu yapmak amacı ile 3 tane şarkı yaptım" diye konuştu.

Etiketler : oyuncu şarkıcı uğur aslan depremzede şarkı
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