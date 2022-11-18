3 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü iddia edilen eski manken Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Şallı, eşinden şiddet görmediğini, tartışma yaşadıklarını söyledi. Şallı, "Tartışma yaşandı aramızda ama fiziksel müdahale kesinlikle olmadı, ben eşime iftira atamam, günahtır ve herkes evliliğinde tartışma yaşayabilir. Bana bir şiddet uygulansa asla affetmem zaten" dedi. Akkuş'un kendisine barışma hediyesi olarak 11 milyon liraya spor araba aldığı haberlerine Şallı, "Barışma hediyesi araba oldu şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Benim herkesin bildiği üzere bir tane arabam var" diye konuştu.