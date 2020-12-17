  • BIST
    1401.86
  • Dolar
    7,7407
  • Euro
    9,4922
  • Altın
    469,4350
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin S-400 rahatsızlığı: Sınıfında 1 numara
"Yaptırım ben ve 3 arkadaşıma yönelik"
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Adımlarımızı atacağız
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Twitter'da canlı yayın devri kapandı
Virüs bulaşma korkusu kalbi vuruyor
Güçlü bağışıklığın kaynağı D3 güneşten sonra en çok balıkta
Kışın ince ama kat kat giyinin
Her gün mutlaka bir yumurta yiyin
Naz Elmas reklam yıldızı olacak
Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk
'Son Yaz' dizisi için geri sayım
'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti
"Kendisini tanımıyorum bile!"
Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak
Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler: Huni takıp gezeceğim
Demet Özdemir'in elbisesi SMA'lı Poyraz Ali için satıldı
Yağmur Tanrısevsin ve futbolcu Tarkan Serbest aşkı bitti...
Limni'de görsel şölen
Duyan sahile koştu! Fırtınayla gelen kısmet
17 Aralık 2020 Perşembe 02:38:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 16:48:00

Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık

ABONE OL

Uğur Akkuş ile evlendikten sonra yeniden anne olmak isteyen Ebru Şallı, oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından çocuk konusunu rafa kaldırdıklarını söyledi.

9 yaşındaki oğlunu lenf kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, günlük hayatından fotoğraflar paylaştığı için eleştirilmesine yanıt verdi. Mother’s Life dergisine konuşan Şallı, ‘’Onları ciddiye almıyorum. Gerçek olduklarını düşünmüyorum. Normal bir insanın bu konu hakkında tek bir kelime bile söylerken vicdanen yerle bir olacağını düşünüyorum. Gerçek olmayan o sanal ortamda yazılan çirkin yorumlar. Tamamen organize suç işleyen insanlar maalesef. Allah hepsine şifa versin’’ dedi. Uğur Akkuş ile evli olan Şallı, yeniden anne olmayı rafa kaldırdığını söyledi. Şallı, ‘’Esasında bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama artık konuşmuyoruz. Uğur çok anlayışlı bir eş. Şimdilik böyle bir gündemimiz yok’’ diye konuştu.

Etiketler : Uğur Akkuş Ebru Şallı magazin
Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı

Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı
Bergüzar Korel'den tekliflere olumsuz dönüş

Bergüzar Korel'den tekliflere olumsuz dönüş
Hande, Kerem'e hayır diyemedi

Hande, Kerem'e hayır diyemedi
İşleri açıldı

İşleri açıldı
İyileşti spora koştu

İyileşti spora koştu
Doğaya sahip çıkalım

Doğaya sahip çıkalım
Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti

Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti
Spor bahane tektaş şahane

Spor bahane tektaş şahane
Onur Saylak'ın babalık heyecanı

Onur Saylak'ın babalık heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER