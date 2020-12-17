Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık

9 yaşındaki oğlunu lenf kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, günlük hayatından fotoğraflar paylaştığı için eleştirilmesine yanıt verdi. Mother’s Life dergisine konuşan Şallı, ‘’Onları ciddiye almıyorum. Gerçek olduklarını düşünmüyorum. Normal bir insanın bu konu hakkında tek bir kelime bile söylerken vicdanen yerle bir olacağını düşünüyorum. Gerçek olmayan o sanal ortamda yazılan çirkin yorumlar. Tamamen organize suç işleyen insanlar maalesef. Allah hepsine şifa versin’’ dedi. Uğur Akkuş ile evli olan Şallı, yeniden anne olmayı rafa kaldırdığını söyledi. Şallı, ‘’Esasında bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama artık konuşmuyoruz. Uğur çok anlayışlı bir eş. Şimdilik böyle bir gündemimiz yok’’ diye konuştu.

