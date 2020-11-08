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08 Kasım 2020 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 17:32:00

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları

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Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan ve ardından Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz, doğayla iç içe yaşamaya başladı.

Aslıhan Gürbüz önceki gün zeytin hasadı yaptı ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı. 37 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanından bir bölümü ekledi.

Etiketler : Ufak Tefek Cinayetler Ufak Tefek Cinayetler Merve magazin Aslıhan Gürbüz zeytin hasadı paylaşım
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