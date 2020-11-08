08 Kasım 2020 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 17:32:00
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları
Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan ve ardından Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz, doğayla iç içe yaşamaya başladı.
Aslıhan Gürbüz önceki gün zeytin hasadı yaptı ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı. 37 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanından bir bölümü ekledi.
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