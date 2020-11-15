  • BIST
    1292.99
  • Dolar
    7,7098
  • Euro
    9,1567
  • Altın
    467,6240
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama
BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi
Yunan medyasından itiraf: Türk SİHA'ları bizi çok zorlayacak
Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu
İletişim Başkanı Altun: Ahmet Kekeç dosdoğru bir kalemdi
Bakan Varank: Demir çelikte dünya birincisiyiz
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Pompeo, Türkiye'ye geldi
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Trump, iddiasını sürdürüyor: Seçimleri ben kazandım
PKK'da çözülme hız kazandı! 5 örgüt mensubu daha teslim oldu
İnce'den 'ortak anayasa çalışması' açıklaması: Ben de yeni öğreniyorum
Ümit Özdağ İYİ Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi
Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından Ekrem İmamoğlu açıklaması
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
15 Kasım 2020 Pazar 15:51:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:31:00

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz

ABONE OL

En son 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde Merve karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Aslıhan Gürbüz, dizi final yapar yapmaz İstanbul'dan ayrılmıştı. Güzel oyuncu Gürbüz, kendisine sürekli yöneltilen ‘Oyunculuğu bıraktınız mı?' sorusuna yanıt verdi.

En son 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, dizi final yapar yapmaz İstanbul’dan ayrılmıştı. Balıkesir’de doğayla iç içe bir yaşam süren Gürbüz, kendisine sürekli yöneltilen ‘Oyunculuğu bıraktınız mı?’ sorusuna yanıt verdi. 'Bir Başkadır' dizisini izlerken oyunculuğunu da özleyen Gürbüz, "Bu meslek öyle kolay bırakılmıyor. Bu meslek öyle bir meslek ki, bir iş yapılıyor ve sen izlerken tüm meslektaşlarına, arkadaşlarına hayran kalıyor, içinde ‘demek hala güzel işler yapılabiliyor’ tohumunun ekildiğini hissediyorsun” dedi. 

Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti

Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti
Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti

Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti
Almula Merter Churm'ün kitap sevinci

Almula Merter Churm'ün kitap sevinci
Aslı'yı görenler şaşırıyor

Aslı'yı görenler şaşırıyor
Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği

Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği
Demet Şener Küpeli mağaza açtı... Hadise ve Seda Sayan destek oldu

Demet Şener Küpeli mağaza açtı... Hadise ve Seda Sayan destek oldu
Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi

Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi
Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum

Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum
Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER