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18 Eylül 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 12:30:00

Üçüncü şahıslarla alakası yok

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2018 yılında evlendiği Hakan Baş ile evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını açıklayan Bensu Soral, ortaya çıktı. Oyuncu, önceki akşam bir konserde görüntülendi.

2018 yılında evlendiği Hakan Baş ile evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını açıklayan Bensu Soral, ortaya çıktı. Oyuncu, önceki akşam bir konserde görüntülendi. Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran'la birlikte oldukları iddia edilmesi üzerine Soral, "Üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi değişik, zor bir dönemden geçiyoruz Hakan'la. Onun dışında çıkan diğer haberler kesinlikle doğru değil" dedi. Geçen hafta sonu bir arkadaşlarının düğününde eşiyle bir araya gelen Soral, "Küsmedik, aramız kötü değil. İyi aramız sadece böyle bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Etiketler : hakan baş bensu soral konser
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