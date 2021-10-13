Üçüncü kez şans verdiler

Oyuncu Müjde Uzman'la sevgilisi Oğuzhan Uğur aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında birlikte olmaya başlayan Uzman ve Uğur, ilişkilerine üçüncü kez şans verdi. Çift, önceki akşam Kuruçeşme Kahvesi adlı mekandaydı. Baş başa vakit geçiren çift, çıkışta habercilerle sohbet etti. Bir dargın bir barışık olan sevgililer "İlişkimiz çok yeni, böyle aksilikler olabilir" dedikten sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.