Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, Survivor All Star 2024 yarışmasının seçmeleri başladı. Dominik Adası'nda yapılacak olan programın yedinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın bir kez daha programa katıldığını açıkladı. Programda Turabi Çamkıran dışında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın yarışacakları belli olmuştu.





