Üçüncü kez aynı dizide

TRT'nin 'Avcı' dizisinin başrolleri belli oldu. Oyuncular Esra Bilgiç ve Uğur Güneş, yeniden birlikte kamera karşısına geçecek.

Oyuncular Esra Bilgiç ve Uğur Güneş, üçüncü kez bir dizide buluştu. İkili, TRT'de ekrana gelecek olan 'Avcı' adlı yapımın başrolünde birlikte yer alacak. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği dizide, Güneş, 'Hakan' adında bir askere hayat verirken, Bilgiç'in nasıl bir karakteri oynayacağı belli olmadı. Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturacağı ekibin önümüzdeki ay sete çıkması bekleniyor.

UĞUR ÇOK BEYEFENDİ

Cast çalışmalarının devam ettiği yapıma son olarak Burak Tozkoparan dahil oldu. Uçak kazasında ölen Aselsan mühendislerinin de hikâyesinin de işleneceği diziyi ekranlara veda eden 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi Atilla Engin kaleme alacak. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş daha önce 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kanunsuz Topraklar' adlı dizilerde birlikte kamera karşısına geçmişti. Bilgiç, bir röportajında Güneş hakkında, "Uğur çok beyefendidir. Onunla çalışmak inanılmaz güzel, çünkü çok iyi bir oyuncu zaten. Keyifli çalışıyoruz, gülüp eğleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu.